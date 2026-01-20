大寒保暖祛寒關鍵！ 中醫師傳授防護3部位和3招養生法





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】大寒是二十四節氣的最後一個，是一年中寒氣最盛的時節。古人說：「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖。」這不只是對氣候的觀察，更是一種人生智慧「當寒冷走到極點，轉機也正悄然醞釀」。



大寒正值歲末年終 中醫認為「冬不藏精，春必病溫」



在傳統農業社會，大寒正值歲末年終，田間農事暫歇，人們開始為迎接新年做準備，如掃塵、尾牙祭、醃製臘味等習俗，象徵整理過去、除舊布新，為新的一年累積能量。

從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫有言：「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。



游晏楠中醫師指出，在大寒來臨前，須注意保暖、順應自然早睡晚起，在一年最冷的時刻，學會慢下腳步、安頓身心。當寒氣漸退，新的循環也將隨之展開。



大寒節氣常見症狀與不適 防寒保暖務必護好三部位



在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。「防寒保暖」，護好「三個部位」尤其重要：



1.頭頸部： 外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。



2.腹部與腰部： 腹部受寒易影響腸胃與代謝。



3.腳部： 腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。



當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。此時，游晏楠中醫師常遇到有病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，會痛苦地扶著脖子或肩膀來尋求針灸，觸診患者肌肉猶如石頭般堅硬、毫無彈性可言，難怪姿勢不良或睡一覺起來就會落枕。針灸後可以立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。



祛寒暖身為迎春做準備 三九貼、茶飲和泡腳保暖養護



【大寒保養法1】三九天敷貼



「正氣存內，邪不可干。」體內若有足夠的正氣（抵抗力），外在的邪氣（病菌）就不容易影響健康。「三九貼」利用冬病冬治的道理，結合時令節氣與穴位療法，可說是中醫的預防針。



選用具有溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣，敷貼於客製化的穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。



【大寒保養法2】大寒保養茶飲《薑桂甘草茶》



1.材料： 乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢。



2.沖泡方式：

．將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

．將過濾袋放入鍋中，加1500c.c.的水。

．以大火煮滾後，關小火繼續煮約10至15分鐘，即可飲用。



3.提醒： 女性懷孕、經期不宜飲用。



【大寒保養法3】大寒穴位保養和泡腳



1.按摩： 用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。



【手三里穴】 肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。



【公孫穴】 拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。



2.泡腳： 足暖則全身暖。每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。



中醫說「寒從腳下生」。冬天氣溫越來越低，寒氣容易從足部入侵。泡腳可溫通足部經絡，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷。



游晏楠中醫師提醒大家，大寒不只是寒冷的終點，也是春天的起點。在這個節氣好好保暖、調養飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，更能為接下來的春季健康打下穩固基礎。



