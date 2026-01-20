大寒冷氣團來襲！國健署警告：錯誤進補恐加重心血管負擔

冷空氣自蒙古、西伯利亞南下，今日起全台降溫，週三至週五將達最低溫。適逢24節氣「大寒」，低溫環境易導致血管收縮、血壓升高，若同時攝取高鹽高油或含酒精補品，恐使心血管承受雙重壓力。

冷空氣自蒙古、西伯利亞南下，今日起全台降溫，週三至週五將達最低溫。（示意圖／Pexels）

民間習俗常有進補養身傳統，國健署特別提供四大進補重點，協助民眾在暖身同時保護心臟健康。首先，湯品應清淡不重鹹，建議選擇多蔬菜的湯底，避免加工湯底與高鈉火鍋料，遵循「三低一高」（少油、少鹽、少糖、高纖）飲食原則。

其次，國健署提醒民眾切勿以飲酒方式暖身。沈靜芬署長解釋，一般人誤認喝酒能暖身，實際上是酒精讓皮膚微血管擴張，產生暖意錯覺，反而造成身體內部中心體溫下降，不利健康。

無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即撥打119。（圖／國健署）

在穿著方面，國健署建議民眾進出室內外應注意溫差變化，特別是頭頸部及四肢末端保暖，採多層次穿著，方便隨溫度變化調整衣物。此外，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟疾病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即撥打119。

沈靜芬署長最後呼籲，大寒不只是「補元氣」，更是「顧健康」的重要時刻。三高與慢性病族群、長者及心血管高風險者在圍爐與進補之餘，別忘了量血壓、注意保暖、規律服藥，守護心臟與慢性病健康。

