大寒冷氣團殺到！明晚急凍「跌破6度」 高山有望降雪

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，這波強烈大陸冷氣團影響下，最低溫將出現在明（20）日深夜至周四清晨，竹苗以南空曠地區有機會降到6至8度低溫，台北測站則可能出現11.2到11.8度的低溫機率。

本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在周三深夜至周四清晨。（圖／翻攝自 YT／Hsin Hsing Chia ）

賈新興在臉書及其YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析表示，周三、周四有受強烈大陸冷氣團影響的機率，周三桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨；周四北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。

賈新興指出，周五強烈大陸冷氣團略為減弱，但北海岸、基隆、東北角及宜花東仍有零星降雨機會，午後台中以南山區及屏東亦有零星短暫雨；周六至周日，降雨範圍主要集中在北海岸、基隆、東北角、宜花東，以及鵝鑾鼻附近，仍以零星短暫雨為主。

賈新興預估，本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在周三深夜至周四清晨，台北測站有出現11.2到11.8度的低溫機率；竹苗以南空曠地區，有出現6至8度低溫的機率。

至於降雪機率，賈新興表示，桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，於周三至周五清晨有降雪發生的機率。中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興進一步分析，下周一至下周二，午後宜花東山區有局部短暫降雨的可能；下周三至下周四則可能受到偏強的東北季風影響。其中，下周三新竹以北及宜蘭容易出現局部降雨，午後花東也有短暫雨勢；下周四宜蘭有局部短暫雨，午後新竹以北及花東地區也有零星降雨機會。

根據短期氣候預測顯示，賈新興指出，農曆假期期間，宜蘭降雨有略偏多的趨勢。氣溫方面，1月28日起至2月5日為正常至略偏涼的機率，之後至2月底，氣溫以正常至偏暖的機率較高。

