大寒到！中醫師點名「3種人」恐鼻塞、狂咳不停 這1食物害更慘

大寒，是二十四節氣的壓軸，也是全年最冷的時節。當冷冽空氣籠罩全台，對呼吸道來說正是一場嚴峻的考驗。許多人會在這段期間出現咳嗽、氣喘、呼吸道過敏等問題——為什麼一到大寒，這些症狀就特別容易發作呢？

為什麼大寒容易咳嗽、氣喘？

中醫診所湯詠舜中醫師指出，冷空氣本身就是呼吸道的「誘發因子」，會刺激氣管收縮，讓過敏反應更容易產生。如果本身有氣喘或過敏體質，這時更容易被觸發。中醫典籍早有記載：「寒主收引，易傷肺氣」、「肺為嬌臟」，提醒我們在寒邪犯肺之時，更要留意呼吸道的調養。

哪些人是高風險族群？

從西醫觀點來看，免疫力較弱的族群，如長者、嬰幼兒、慢性病患者，更容易被病毒入侵。若原本就有氣喘或過敏性鼻炎，更需防範加重。而從中醫角度來看，「肺氣虛、陽虛、痰濕體質」是最容易在此時受寒誘發症狀的三大類型。

1、肺氣虛：容易感冒、打噴嚏、覺得喘或疲倦。適合補氣養肺的藥材如：黃耆、黨參、白朮，可搭配生脈飲調理。

2、陽虛體質：遇冷容易流清鼻水、鼻塞、氣短。建議使用乾薑、生薑、桂枝等溫陽藥材，理中湯、桂枝湯都是經典方。

3、痰濕體質：常感胸悶、有痰、疲倦，冷天更明顯。可搭配陳皮、半夏、乾薑等化痰藥材，四君子湯、半夏厚朴湯是常見藥方。

養肺潤燥 從餐桌開始

除了辨體質調理外，日常食補也是維護呼吸道的好方式。湯詠舜表示，大寒時節，氣候乾冷，肺金易燥，可用「潤而不膩」的食材來滋養肺氣。

1、白木耳蓮子湯：潤肺補氣、安神。加入紅棗、枸杞後更添溫潤氣息

2、川貝燉梨：適合喉嚨乾、有黃痰者，潤燥化痰、舒緩喉痛

3、紅棗生薑黃耆茶：溫陽固表、提升對冷空氣的抵抗力

避開會讓呼吸道「更辛苦」的習慣 日常保養三步驟

湯詠舜提醒，想讓肺好過冬，這幾件事要特別注意：

1、避免辛辣炸物：減少喉嚨乾痛與氣道發炎

2、冷飲、甜食少碰：冰飲傷脾肺陽氣，甜食易生痰

3、拒絕菸害：抽菸耗肺陰又生痰，是肺部最大敵人

而規律運動能增強心肺功能與免疫力；泡腳促進循環，溫通經脈、助陽氣上達；晨起外出時防止冷空氣刺激氣管，保護呼吸道。建議提早調養，讓呼吸道更強健，迎接春暖花開的到來！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

