大寒到！晚間更冷 新竹以北防短暫雨

交通部中央氣象署指出，今天(20日)隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約攝氏15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，不過到了晚上，各地溫度跟清晨相比會進一步下降；天氣方面，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖陰時多雲，15至19度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖多雲時陰，8至12度。

廣告 廣告

東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在沿海及空曠地區活動應注意安全；另外，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKEAEN)，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：20日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)