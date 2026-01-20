大寒天好寒! 強烈大陸冷氣團報到 北濕冷中南部乾冷

生活中心／綜合報導

今天（20）是24節氣的大寒！而天氣是真的好冷！強烈大陸冷氣團來報到，清晨最低溫出現在馬祖，只有9.8度。氣象署預估，最冷時間點落在周三周四，周五白天後才會小幅度回溫。

氣溫溜滑梯！民眾一早出門，厚羽絨抵強風、撐傘遮細雨，手套毛帽全出動。適逢大寒這天，天氣真的寒！

中央氣象署科長林秉煜：「北台灣地區在這一波，強烈大陸冷氣團影響之下，整天感受都是比較偏寒冷的，高溫不太容易超過14度，甚至在低溫部分，也在10到12度左右，我們預估北台灣地區，中台灣地區，受到這波強烈大陸冷氣團影響，整天感受都偏寒冷，南部花東地區，則是要注意日夜溫差相對比較偏大。」

「大寒」迎強烈大陸冷氣團！ 北台灣急凍低溫僅１０到１２度

大半台灣冷吱吱，伴隨水氣，迎鋒面大台北山區、宜蘭有局部大雨（圖／民視新聞）強烈大陸冷氣團來報到，清晨馬祖只有9.8度。本島最低溫，出現在台東東河，11.1度。台中以北空曠地區，低溫普遍在12到14度之間。北部整天寒冷，其他地區日夜溫差大。大半台灣冷吱吱，伴隨水氣，迎鋒面大台北山區、宜蘭有局部大雨，最冷時間點，落在周三周四。周五白天，小幅回溫，週六隨著東北季風減弱，就能跟這波濕冷天氣，說掰掰。

強烈大陸冷氣團南下（圖／民視新聞）中央氣象署科長林秉煜：「這波因為受到雲量比較偏多，輻射冷卻效應其實比較減弱，所以說其實在這一波來說的話，大概溫度，低溫都來到12度上下而已，不過還是要提醒，雖然說臺北不容易來到，10度以下這種寒流，但是在很多地方，包含剛剛提到的苗栗以北，宜蘭還有在金門地區，這些地方在短期之內，都可能還是有在，10度以下低溫發生的機會。」

這波強烈大陸冷氣團，雖然還不到寒流等級，但苗栗以北，都已經亮起橙色、黃色的低溫燈號。北部2000公尺以上高山，甚至有望降雪。冷空氣呼呼吹，民眾得做好保暖。

