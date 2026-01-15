大寒將至！小孟老師揭「6禁忌」籲民眾忌食生冷食物
下周二（20日）將迎來24節氣中的大寒，也是一年當中天氣最寒冷的時候，對此命理專家小孟老師分享大寒禁忌與習俗，以及養生旺運的方法，提醒民眾可以多加留意。
＊以下民間說法，僅供讀者參考＊
命理專家小孟老師在粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，表示大寒是24節氣中最後一個節氣，代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分；大寒節氣大多與農曆年接近，因此古代人會在這個日子開始採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末；此外，過往古人會以大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事，因此有「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」等諺語。
大家可以在大寒這天養生旺運：
喝粥、喝熱湯：大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議民眾可以喝粥，不僅可以養胃，還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。
多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃，能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。
睡前泡澡：外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡，讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。
另外，大寒亦有六禁忌，包括：
切忌食生冷食物：大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。
大寒不宜過早外出：大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。
忌運勢動激烈：大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。
早睡晚起：俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。
少喝酒：大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。
暖氣不宜過強：有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 214
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 215
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 6
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 220
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 9
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 90
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 218
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 54
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
辦公室無用技能大挑戰! 網:去農會上班要身懷絕技
社會中心／綜合報導您身邊有同事，擁有特殊技能，但這些技能在工作上，卻很不實用的嗎？新竹縣竹北農會的職員，就拍攝一部有趣短片，有同事號稱〝人肉點鈔機〞，光靠手感，就能一把抓出指定的鈔票張數，更有神機妙算，撥一撥算盤，就能算出精準數字，影片讓許多網友會心一笑，說現在去農會上班，都要身懷絕技嗎？竹北農會職員:「紅盤殺手。」桌上擺放凌亂的收銀盤，短短幾秒內就能整齊收成一疊，無影手一出馬，速度快得連眼睛都跟不上。竹北農會職員:「我可是傳票終結者啦。」手速很快的還有這位，一手拿印章，一手翻閱，不放過任何一張傳票，到處蓋章、無處不蓋，而其他同事也不惶多讓，展現他們的辦公室〝超無用技能〞。竹北農會職員:「人算不如機算，機算不如它算。」597乘251等於多少，在不用計算機的情況下，你能答對嗎？這位職員只要撥一撥算盤，bingo。竹北農會職員:「149847。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）還有這位人肉點鈔機，不用一張一張算，光靠手感就能一把抓出指定的鈔票張數。竹北農會職員:「來，講個數字。52。」新竹縣竹北農會職員把這段"辦公室無用技能挑戰"的影片po上網，就有網友表示，農會的朋友也是要這麼拚了嗎？現在連農會都這麼卷了。看完覺得第一個紅盤技能最沒用。有趣影片引發廣大網友回響。竹北市農會秘書許漢洋:「以前對我們農會刻板的印象，老公務人員那種心態，這樣拍下去以後，帶給客人真的新的那種感受。」竹北市農會信用部主任楊金蓮:「沉悶的工作一樣可以是快樂的生活，習慣的動作就是駕輕就熟。」辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技（圖／民視新聞）同事個個身懷絕技，雖然說是辦公室的無用技能，但也讓人看了會心一笑。原文出處：辦公室無用技能大挑戰！ 網：去農會上班要身懷絕技 更多民視新聞報導黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流最新／男誤信假投資約捷運站面交300萬 詐團車手取款自撞逃逸最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言