大寒將至！命理師點名4生肖迎轉運黃金期

命理師柯柏成指出，有4個生肖可以把握轉運時機。（示意圖／翻攝自pexels）





蛇年的最後一個節氣「大寒」落在1月20日，命理師柯柏成指出，有4個生肖可以把握轉運時機，尤其從大寒至立春前的這段期間，都是調整運勢、化解不順的黃金時間點。

柯柏成在臉書發文指出，今年的大寒節氣將於2026年1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，也就是落在農曆臘月初二。大寒為最後一個二十四節氣，象徵寒氣達到極致，隨後便是立春與新年開始。柯柏成提醒，古人有諺語「大寒不寒，人馬不安」，意指天氣若失序，天地運行不協調，人心與運勢也可能受到影響。

柯柏成點名4生肖迎轉運黃金期

隨著進入蛇年尾端，柯柏成表示，有4個生肖因犯太歲而運勢受阻，分別是生肖虎、蛇、猴、豬，都應該要把握大寒節氣的轉運契機。柯柏成建議，從大寒交節氣至立春前的這段期間，皆是調整運勢、化解不順的黃金時間點。

三步驟簡單開運

柯柏成建議，最佳時機就是落在大寒當天，可前往住家附近、平時少去的小地方，如小公園、特色咖啡廳或餐館。不妨試著將腳步放慢，觀察周遭環境，加上與人進行微小、善意互動，這些舉動看似微不足道，卻有可能意外觸發「幸運事件」。柯柏成也分享3個簡單的開運小方法。

廣告 廣告

1.選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以。

2.清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往。

3.故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去的特色咖啡廳。

屬狗的朋友在大寒期間，容易因為替人承擔責任而產生壓力，柯柏成提醒，立春前宜避免充當和事佬，以免「公親變事主」。屬馬的朋友則需留意丑月暗刑影響，凡事三思而行，尤其涉及貸款、購車等重大決策，以免超出自身能力範圍而影響運勢。此外，屬鼠與屬豬的朋友第六感特別敏銳，柯柏成表示，若在節氣期間有夢境出現，可記下夢境中的內容，說不定就有「小偏財」的密碼在裡面。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

下週要發了！3生肖得貴人助力 財運升溫機會上門

3生肖迎轉機！1月下旬「運勢反彈」快把握機遇

4生肖犯太歲！民俗專家示警：慎防血光之災

