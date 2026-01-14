大寒將至！「4生肖」要慎防生病、忌危險運動：否則會後悔

記者施春美／台北報導

今年1月20日是「大寒」，是一年24個節氣中的最後一個節氣。（圖／資料照）

今年（2026）1月20日是「大寒」，是一年24個節氣中的最後一個節氣。命理專家楊登嵙表示，今年「大寒」這半個月，要注意健康的生肖是屬鼠、馬、羊、豬，容易過度勞累而神經緊張、失眠多夢，要多些時間放鬆休息。若遇病痛，盡量多休息，做適量運動來放鬆身心。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，今年（2026）1月20日上午9時46分來到節氣「大寒」。 《黃帝內經》指出，寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，方式就是「養腎、養元氣」。

楊登嵙表示，2026年「大寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、馬、羊、豬，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的問題，但只要多些時間放鬆休息，問題不大。

他表示，人出現一些病痛，在所難免，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。若出差或外出旅行，必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲。

