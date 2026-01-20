大寒強烈冷氣團襲！全台低溫探10度 這時起迅速降溫

生活中心／黃依婷報導

冷空氣影響的時間在即刻到週五清晨，預估全台平地低溫將普遍下探至10度到12度。（圖／翻攝自Windy.com）

今（20）日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，「將迎來為期3.5天的寒冷天氣」。

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文，「大寒」到！強烈冷氣團來襲，今天是二十四節氣中的「大寒」，也是二十四節氣中的最後一個，意味著寒氣到達極點，北方國家大雪紛飛，此時東亞地區也處於一年當中最冷的時期；很應景的，強烈冷氣團跟隨大寒一起到來，也將迎來為期3.5天的寒冷天氣。

「進擊の天氣小編」提到，本次強烈冷氣團，天氣重點大致影響的時間在即刻到週五清晨，預估全台平地低溫將普遍下探至10度到12度，北部、宜蘭陰霾有雨，中部、南部、花東多雲到晴，不過週四水氣多，有雨，現在起一路到週三沿海平地注意強陣風，且局部地區要注意沙塵飛揚導致空氣品質轉差。

「進擊の天氣小編」提醒，回暖了一整週，又即將變得寒冷，上班上課外出時，務必多帶件厚外套，因為下班下課，乃至於到晚上時，溫度就將降低非常多。

