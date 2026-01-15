大寒後「右弼星發威」運勢翻轉 4生肖事業順利

命理師姚本軍表示，2026年乙巳年大寒節氣即將到來，右弼星將為生肖豬、羊、牛、狗帶來事業運勢的推動力。他強調，右弼星並非主導全局的關鍵星曜，而是象徵外在資源、他人支援與體制內的協助力量，是一股「讓事情動起來」的推力。

姚本軍在臉書粉專《紫微斗數 一點通 姚本軍》發文指出，生肖狗在右弼星影響下，事業重心放在「被管理、被指派」，象徵來自上層、主管或老闆的照拂。狗者容易被納入核心運作，直接承接上層交辦的任務。

生肖牛的事業發展則與「合作關係」高度連動，這段時間往往需要透過搭檔、合夥人或關鍵人物的配合，事情才能順利推進。容易遇到願意實際協助的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至來自伴侶的支持。能否清楚分工、協調角色，將決定事業前進的速度與穩定度。

生肖豬在大寒後事業變化明顯圍繞在「被需要、被看見」，右弼星帶來的並非突然的權力提升，而是被點名負責關鍵任務。

生肖羊在同一時期，事業則呈現「被安排、被調整」的走向，可能出現職務內容變動、專案重新分工，或上層對流程的介入更為頻繁。雖然事情變多、標準更明確，但只要按部就班執行，成果反而容易被肯定，屬於短期低調、長期打底的重要階段。

