大寒後「右弼星」發威！4生肖事業大爆發…升官發財一把抓

生活中心／吳泊萱報導

節氣大寒後，4生肖受右弼星影響，將在事業上大展鴻圖。（示意圖／翻攝自unsplash）

下週二（20日）就是節氣大寒，而在大寒過後4生肖受到「右弼星」發力影響，事業有望大展鴻圖，之前的努力都將化為實際成果。命理專家姚本軍指出，右弼星並不是主導一切的星曜，更像是一股「讓事情動起來」的力量，在外在系統支援下，只要能配合得宜，就能發揮更大價值。



∥生肖豬

右弼星對於屬豬者來說，事業變化將明顯與「被需要、被看見」有關。遇到右弼星，往往不是突然升官或大權在握，而是被交付具體任務、被點名負責重要環節。

這也意味著，容易進入一種忙碌但有成效的狀態，只要願意承接責任，就會有人在背後支援。這將是檢驗個人執行力的時期，若能把事情做穩、做完整，右弼帶來的助力會逐漸轉化為信任與地位的提升。



∥生肖羊

右弼星對屬羊者的影響，呈現出「被安排、被調整」的特質，常見的是職務內容改變、專案重新分工，或上層開始更頻繁地介入工作流程。

這段時期可能會覺得事情變多，但標準也變清楚，只要按部就班執行，成果反而容易被肯定，這也是一段累積實務經驗的時期，短期未必風光，但能為後續發展奠定穩固基礎。



∥生肖牛

右弼星對於屬牛者在事業上的表現，會明顯與「合作關係」產生連動。當右弼進駐，往往代表事業需要透過搭檔、合夥或關鍵人物的配合才能推進。

屬牛者容易遇到願意提供實際協助的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至是伴侶對事業的支持。右弼星正是在提醒他們，事業發展不再只是個人努力，而是如何協調角色、分工，誰負責執行、誰負責支援，將決定成敗速度。



∥生肖狗

右弼星對於屬狗者來說，象徵著受上層、主管與老闆的照拂，事業上的重點會放在「被管理、被指派」之上。這段時間容易直接受到來自上層的要求，可能被交辦任務、被納入核心運作。

這是考驗態度與配合度的時期，只要能理解上層的期待並確實執行，右弼星會轉化為實質的保護力，使原本不穩定的局面變得可控，甚至為未來爭取更大的發揮空間。



民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

