大寒急凍！人安基金會「圍爐禦寒」讓寒士暖心

▲人安基金會大寒前圍爐禦寒揪寒士試吃七道開運年菜。

【記者 洪美滿／台北 報導】1月20日為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷的時節。根據氣象預報指出，此時大陸冷氣團南下，將連續四天急凍降溫，對露宿街頭的無家者而言，低溫不只是寒冷，更是生命威脅。

為讓寒士在最冷的節氣吃得飽、撐得住，人安基金會1月20日於中正平安站舉辦「圍爐禦寒」活動，準備「寒士吃飽30」七道年菜，包括開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福運秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，讓寒士提早感受圍爐的溫度，一道道熱食暖了身體，也暖了心。

俗云「大寒不寒，人馬不安」，意指若未見嚴寒，將影響來年民生。人間萬物，必定歷經風雪，才能一吐芬芳，而寒氣之逆極，亦是迎來轉運契機，冬去春來，希望將至之兆。在此家家戶戶備年貨迎新春之時，有人滿佈滄桑心中許下的新年願望，是一句最卑微沉重的心聲「我要活下去。」

▲寒士吃飽30防飢年禮與應急紅包陸佰元，陪伴寒士熬過大寒。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第36屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，防飢年禮（800元／份），提供寒士年節溫飽；應急紅包（600元／份），成為寒士生存危機的救命支持；邀您捐助十份14,000元，好人一世平安。您的每一分捐助，都是寒士熬過大寒、走向春天的重要力量。

暖心助寒，立即行動【線上捐款】https://homeless.org.tw/donate_project/project/1/292

劃撥帳號：19695227 (戶名：人安基金會) ，助貧專線：02-2836-1600。（照片記者洪美滿翻攝）