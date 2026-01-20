大寒急凍「只想活下去！」 人安台南站服務車送餐救命





1月20日「大寒」，大陸冷氣團將強勢南下，預估連續四天急凍降溫，對露宿街頭的無家者而言，低溫是致命威脅。人安基金會台南平安站啟動服務車送暖行動，足跡遍佈東豐地下道、台南公園及台南火車站，將來自台南在地「大樂蔬食坊」熱騰騰的餐點與禦寒厚襪子，親手送到寒士手中。

寒氣逼人的深夜，人安服務車深入街友聚集地，不少滿臉滄桑的寒士接過熱騰騰的美食與禦寒厚襪子後表示，在大家備年貨迎新春時，最卑微的願望僅是「活下去」。俗云「大寒不寒，人馬不安」，萬物必歷風雪才一吐芬芳，希望這份暖流能協助寒士熬過嚴冬，迎來冬去春來的轉運契機。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第36屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，防飢年禮（800元／份），提供寒士年節溫飽；應急紅包（600元／份），成為寒士生存危機的救命支持；邀您捐助十份14,000元，好人一世平安。您的每一分捐助，都是寒士熬過大寒、走向春天的重要力量。

【線上捐款】

https://reurl.cc/7VzM1Q劃撥帳號：31594945 (戶名：人安基金會) ，助貧專線：06-236-3811。

【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】【115給魚給竿拉人一把 衛部救字第1141364922號，勸募期間114年1月1日至115年12月31日】。





