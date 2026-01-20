大寒急凍！鄭明典曝「極渦」冷空氣一路南下 最冷時刻曝光

由於強烈大陸冷氣團南下，今（20）日中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚偏冷，西半部及宜蘭夜間低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北將有10度左右或以下低溫。前氣象局長鄭明典指出，目前北極上空大致上有兩個低壓和兩個高壓環繞，其中低壓的「北極渦漩」（極渦）對東北亞地區帶來不少暴風雪，影響外蒙古、大陸、韓國、日本等地，今晚起也會開始影響台灣，預期周三入夜後到周四清晨之間（21日、22日）出現最低溫。

鄭明典在個人臉書發文表示，北極上空大致上有兩個低壓和兩個高壓環繞，是波數2為主的環流結構，其中兩個低壓的極渦分別位於北美、亞洲，和中緯度的暖空氣作用後，對北美、東北亞地區帶來不少暴風雪，「外蒙古出現－40度以下低溫，大陸和韓國多地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告」。

鄭明典說明，冷空氣今晚會進一步南下影響台灣，不過因為冷空氣出海路徑偏北和偏東流動、往南強度不夠，強度約在「強烈大陸冷氣團」等級，「台灣的最低溫預期會出現在星期三入夜後到星期四清晨之間，但是從今晚起到星期五清晨（20日至23日），北部氣溫都會偏低，中南部則是日夜溫差大」。

氣象粉專「台灣颱風論壇」則提到，最新衛星雲圖顯示，目前強烈冷氣團南下中，冷平流雲系已通過黃海一路南推，猶如冷空氣「傾瀉而下」般持續往南推進，未來氣溫將明顯下降，「越晚越冷、風寒感受加劇」。

