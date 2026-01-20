大寒急凍4天 人安鳳山平安站圍爐溫暖寒士

今(廿)日適逢二十四節氣中最冷的「大寒」，強烈冷氣團南下，全台面臨連續四天急凍降溫；當大多數家庭正準備年貨迎接新春時，街頭無家者面臨的卻是生命威脅。人安基金會鳳山平安站今日於站內舉辦「圍爐禦寒」活動，以七道熱氣騰騰的年菜，溫暖寒士滄桑的身心。(見圖)

熱年菜上桌，是美味，更是生存的力量。人安鳳山平安站精心準備「寒士吃飽30」七道經典年菜，包括御品佛跳牆、琥珀獅子頭、椒鹽素拚香等，一道道熱食在寒冷的大寒時節送上桌，不僅暖了寒士的胃，也填補了長期孤獨、不被社會看見的心理缺口。「大寒」雖是嚴寒之極，卻也是冬去春來的契機，希望寒士們能有力氣熬過風雪，迎接轉運。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第三十六屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持；人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，成為寒士生存危機的救命支持，助貧專線○七-七一○四九三七。