大寒成「最強轉運日」 命理師點名 4生肖翻身起飛

命理師柯柏成表示，大寒是蛇年犯太歲生肖轉運的契機。示意圖／劉耀勻攝影

蛇年二十四節氣最後一個「大寒」落在1月20日，命理師柯柏成表示，蛇年犯太歲的生肖，像是屬虎、蛇、猴、豬的人，這時候就是轉運的契機，好好把握就可以將未來一年的運氣從谷底翻身，迎接起飛的機會。

蛇年犯太歲者注意！大寒是「谷底翻身」最後機會

柯柏成在臉書發文指出，今年的大寒時間在2026年1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，農曆臘月初二。大寒是二十四節氣當中最後一個，到了蛇年的尾端，蛇年犯太歲的生肖這時候就有個轉運的契機，好好把握就可以將未來一年的運氣從谷底翻身，像是生肖虎：刑害太歲；生肖蛇：值(座)太歲；生肖猴：刑破太歲；生肖豬：正沖太歲，如果不是蛇年犯太歲生肖的話，也可以嘗試看看給自己一個轉運機會。

蝴蝶效應開運法：探索住家周邊「神祕角落」

蛇年犯太歲想要翻身轉運的話，柯柏成建議，在大寒這個節氣裡一直到2026年2月5日立春前，去一個在住家附近，但很少特地去的地方，可能是小公園、特色咖啡廳、餐館等等，會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，放慢腳步，觀察細節，並允許自己與環境和人產生微小的、善意的互動，點頭或讓路都算。所謂的「幸運事件」，很多時候是被充分注意和接納的偶然，最理想的時間點，就是大寒交節氣當天1月20日。

超簡單開運3步驟

1.選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以。

廣告 廣告

2.清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往。

3.故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去特色咖啡廳之類。

當去一個熟悉又陌生的地方時，柯柏成表示大腦會從「自動導航模式」前往切換到「主動觀察模式」，這樣會注意到更多細節、更多人、更多機會，甚至是圍牆縫裡冒出頭的小草，而這些在日常路徑上是被完全忽略的，不是吸引了幸運，而是睜開了看見幸運的眼睛，用奇門遁甲的術語就是「吉方沐氣」，套用最平常的用語就是如此簡單的開運法。

屬狗防小人、屬馬防透支

「大寒」因為已經到了年末結算，柯柏成指出，屬狗的朋友易有替人背責任，而產生無形壓力的狀況，立春前少當和事佬為人調解，一不小心還容易公親變事主；屬馬的朋友要注意因為丑月暗刑的影響，有很多事情原本自己覺得可以的，但實際都超出能力範圍，例如貸款買車之類的，要再三思而行。

此外，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼，小小簽個幾張樂透有相當高的機率中獎。



回到原文

更多鏡報報導

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

怕學壞才送去當兵... 海陸中士淪共諜洩密 他揭檢調行動時間點太「剛好」

春節搭小黃快看！北市這天起「每趟加收 30 元」

梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」