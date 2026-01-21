大寒收官強運來！3生肖迎來事業突破與財氣回升

大寒落在2026年1月20日，是二十四節氣中的最後一個節氣，也是一年中寒意最濃、能量即將翻頁的關鍵時刻。此時太陽到達黃經300度，象徵「冷到極點、準備轉折」，古人說「小寒大寒，無風自寒」，指的就是這段冷到骨子裡的日子。



大寒不只是「一年最冷」，更是舊運收尾、新運醞釀的節點。只要在這段時間調整步調、穩住心神，更有機會在大寒前後迎來一波明顯的轉運氣象。

如何在大寒轉運？

第一招：尾牙敲杯聚財氣法

大寒前後正是尾牙、謝神、謝公司的高峰期，也是聚財、聚人脈的好時機。聚餐時，舉杯前先在心裡默念今年三個願望，當作向宇宙下訂單；同時記得真心感謝幫助過你的人。越懂得感恩的人，福氣越容易回流。桌上有魚、有雞更佳，象徵「年年有餘、起家有望」。

第二招：大掃除除舊氣法

大寒緊接著就是過年，建議在此時啟動「年終大整理」。從房間、書桌、錢包開始，丟掉一年沒用到的雜物、發票與單據，特別是壞掉的東西與過期藥品，一律清出家門，象徵把霉運與堵住的能量一起送走。整理完可以在門口內側點一小柱香或放一杯清水，寓意迎新氣入宅。

第三招：寫下新年願望定心法

選在大寒當晚，準備一張乾淨的紙，寫下你新一輪最想完成的三件事，可與財富、健康、人際或成長相關，寫完後對自己說一句：「我願意為這些願望負責。」再把紙收進抽屜深處或書桌下層，象徵把願望種進「新一年的土壤」，讓自己帶著清晰方向前進。

哪些生肖在大寒節氣前後轉運？

🐯生肖虎——事業強勢領跑，目標加速實現

這段時間對生肖虎來說，是事業全速衝刺、成就感爆棚的關鍵期。工作表現亮眼，計畫推進順利，容易在團隊中成為核心角色。只要願意多負責任、主動承擔，機會就會往你身上集中。財運走穩，不宜貪快投機，以實力換收入更長久。感情雖較平淡，但只要多花一點時間關心對方，小暖舉就能讓關係慢慢回溫。大寒前後很適合替自己設定新年度目標，你的行動力會幫你把它一個個實現。

🐰生肖兔——人氣高漲，桃花、人脈與機會齊聚

生肖兔在大寒前後的關鍵字是：人緣與幸福感上升。整體運勢十分不錯，只要保持樂觀、展現真誠，就很容易吸引貴人與好機會靠近。工作上適合多與人溝通、交流點子，透過人脈可望開啟新的合作或發展方向。錢財面雖不主打暴衝型收穫，但只要穩定存錢、不亂投資，就能逐步累積實力。感情是最大亮點，單身者有機會遇見聊得來又暖心的對象，有伴者則在互動與儀式感中感受被愛。把握聚會與交友機會，你會發現好運多半藏在人裡。

🐓生肖雞——財星高照，精準眼光帶來收成

大寒前後，生肖雞的財運表現特別搶眼。你對金錢與市場的敏銳度提高，容易在別人沒注意到的地方看到機會，適合進行有研究、有把握的小額投資或調整資產配置。只要懂得見好就收、多做儲蓄，財庫會越來越扎實。工作方面雖有些小波折，但屬於「先卡後順」，只要不鑽牛角尖、穩穩把事做好，就能逐漸往好的方向發展。感情平穩，單身者若願意多出門、多社交，就有機會結識有緣人。建議大寒前後在書桌或財位放上一個金色或銅色小物，象徵財氣聚焦。

🌟大寒開運關鍵：收尾、感恩、種下新願望

大寒看似寒氣最盛，其實是舊運收官、新運登場前的最後準備。只要願意好好整理、真心感謝走過的一年，再替自己種下新的目標與期待，就已經站在轉運的門檻上。