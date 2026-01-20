大寒易落枕關節痛！中醫推「三九貼、薑桂甘草茶」禦寒

大寒是二十四節氣的最後一個，是一年中寒氣最盛的時節，此時人體血管收縮、循環變慢，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、落枕等狀況，應做好保暖、規律作息，為春季健康打下基礎。

大寒是二十四節氣的最後一個，是一年中寒氣最盛的時節。（示意圖／Pexels）

信義馬光中醫診所游晏楠醫師指出，中醫有言「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補，讓身體在靜養中蓄積能量。

游晏楠醫師說明，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹。常有病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，痛苦地扶著脖子或肩膀來針灸，觸診時肌肉都像石頭般堅硬、毫無彈性，針灸後可立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部持續放鬆。

游晏楠醫師推薦大寒保養茶飲《薑桂甘草茶》。（圖／馬光中醫）

游晏楠醫師強調，「防寒保暖」護好三個部位尤其重要，包括頭頸部、腹部與腰部、腳部。外出可配戴帽子、圍巾避免寒風直吹，腹部受寒易影響腸胃與代謝，而中醫說「寒從腳下生」，腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

游晏楠醫師指出，「三九貼」利用冬病冬治的道理，結合時令節氣與穴位療法，選用具有溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣敷貼於客製化的穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。

游晏楠醫師建議，穴位保養可用手指關節輕壓手三里穴及公孫穴。（圖／馬光中醫）

游晏楠醫師推薦大寒保養茶飲《薑桂甘草茶》，材料包括乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢，將所有材料洗淨放入過濾袋中，加水1500c.c.，大火煮滾後轉小火繼續煮約10至15分鐘即可飲用，但女性懷孕、經期不宜飲用。

游晏楠醫師建議，穴位保養可用手指關節輕壓手三里穴及公孫穴，各10秒鐘，每天至少20次，同時可緩解肩頸緊繃。每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷。

