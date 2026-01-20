大寒真的冷！今強冷氣團南下「這時起快速降溫」 最凍2天恐跌破10度

生活中心／許智超報導

今（20）日是二十四節氣的「大寒」，但大寒就一定會冷嗎？中央氣象署點出，關鍵在於「有沒有北方冷空氣南下」，而今年的大寒很應景，今日強烈大陸冷氣團南下，明後兩天各地都會冷得很有感，尤其北部、東北部明顯轉濕冷，且氣溫一路下滑、越晚越冷。氣象署稍早也針對部分縣市發布大雨特報及低溫特報，提醒民眾務必注意溫差變化。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明，一年之中最冷的時期，很多人直覺想到冬至，但根據氣象署長期氣候資料統計，台灣平均氣溫最低的時期， 通常就落在1月下旬，也就是大寒前後這段時間。不過，雖然統計上平均氣溫最低的是這段時間，實際上每年此時會不會感到寒冷，關鍵仍在於 「有沒有北方冷空氣南下」，若沒有冷空氣影響，有時也會出現暖和舒適的大寒。

廣告 廣告

中央氣象署表示，今年大寒很應景，今日正好是一波強烈大陸冷氣團正在南下的過程，明後天各地都會冷得很有感。北部、東北部今日白天就明顯轉濕冷，且氣溫一路下滑、越晚越冷，白天高溫僅剩 15、16度，入夜後更會來到12至14度，會相當有寒意。

今日「大寒」24節氣的最終章。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

中部、台南、花東地區跟昨日相比，今白天就會有轉涼的感覺，高溫大約20至23度，還沒有到非常冷，但風大的地區感覺會比較明顯，下午過後降溫快，同樣也是越晚越冷；高屏地區白天感受可能還不明顯，高溫依然有24、25度，但晚上後也會快速降溫。

中央氣象署指出，週三、週四各地都會冷，尤其桃園以北、東北部天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫在14度以下，會相當寒冷，新竹以南到苗栗、花東地區白天高溫也不到20度，只有高屏地區白天高溫還有21至22度，感受上也是偏涼。至於夜間低溫，台南以北、宜蘭約11至12度，且有局部10度以下低溫的機率，高屏花東則是約13至15度。氣象署也提醒，這波冷空氣冷得比較久，要特別注意保暖。

​中央氣象署提到，大寒是二十四節氣的最後一個，下個到來的就是一年之始「立春」，但其實2月初「立春」之時，仍屬於氣候統計上的冬季，還是冷空氣影響頻繁的時間，因此冬衣還不能收，仍要穿保暖、把身體照顧好，準備開啟新一輪的節氣旅程。

更多三立新聞網報導

今天「大寒」！4生肖翻身起飛 2類人夢境藏偏財密碼

吳佩慈「婆婆」遭上銬畫面曝！當庭切割兒子紀曉波 與美籍男結婚拚綠卡

火鍋、熱湯也能加愛玉？農糧署解答：耐熱還超低卡

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」不演了！告別8年角色：扮反派是榮耀

