大寒節氣寒氣最盛 中醫師親授「3招」冬末保養心法

大寒是二十四節氣中的最後一個，代表一年中寒氣最盛的時刻。俗話說「小寒不如大寒寒」，這不僅是氣候的真實寫照，更是健康管理的關鍵期。中醫認為冬末重在「藏養」，若此時沒顧好身體，陽氣耗損，等到春天來臨時免疫力就會下降，容易受到病邪侵襲。信義馬光中醫診所中醫師游晏楠提醒，大寒保養應順應「保陰潛陽」原則，學會慢下腳步、安頓身心，才能為來年的健康打下穩固基礎。

防寒保暖鎖定「3大部位」

在大寒時節，人體血管容易收縮、循環變慢，長者或虛寒體質者常出現手腳冰冷、疲倦甚至心血管不適。游晏楠中醫師特別指出，「防寒」必須優先護住頭頸部、腹腰部以及腳部。尤其是頸部受寒最容易影響後腦經絡，臨床上常見患者睡醒後突然「落枕」，脖子肌肉僵硬如石。

游晏楠中醫師建議，除了外出配戴圍巾帽子，若已出現痠痛不適，可透過針灸立即改善疼痛，並輔以「三九貼」敷貼於患部，利用溫經散寒的中藥方持續修復肌肉能量。

冬病冬治「三九貼」 搭配「薑桂甘草茶」溫通氣血增強抵抗力

想要增強體質，中醫提倡「冬病冬治」。游晏楠中醫師說，三九貼是利用冬至後的寒冷時令，將具有溫經效果的中藥敷貼於特定穴位，如同中醫的預防針，能禦寒補氣。此外，游醫師也推薦民眾在家自製「薑桂甘草茶」來補氧暖身。

「薑桂甘草茶」作法

材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢。

作法：將材料洗淨入鍋，加水1500c.c.，大火煮滾後轉小火煮10至15分鐘即可。

注意：此茶飲具溫補效果，女性懷孕及經期期間不宜飲用。

每日2穴位按摩、溫水足浴 改善循環讓全身暖起來

除了飲食，日常的穴位保養也是大寒居家照護的重點。游晏楠中醫師建議每日可以手指關節按壓以下兩個穴位，各10秒鐘，每天重複20次：

1.手三里穴：位於肘眼向下約2個指寬處，能有效緩解肩頸緊繃。

2.公孫穴：位於拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。

（醫師提供）

最後，「寒從腳下生」，睡前以溫水泡腳15至20分鐘，不僅能改善手腳冰冷，還能溫通足部經絡、暖腎養陽，幫助睡眠。醫師強調，大寒是寒冷的終點也是春天的起點，只要這段期間好好調養飲食與作息，就能安然度冬，迎接生機盎然的春季。