大寒節氣將至！專家授5招旺運養生、「6大忌」勿犯

1月20日將迎來24節氣中的最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷的時節已至，大寒過後便準備送舊迎新，迎接「立春」的到來。命理專家小孟老師特別親授「5招」旺運養生；此外，小孟老師也特別叮嚀，此時節有「6大禁忌」務必留意。





最冷節氣「大寒」將至！命理專家曝5招開運養生、避開「6大忌」喜迎春分

睡前泡澡有助於筋骨舒緩，避免天氣冷導致骨頭太僵硬。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）





命理專家小孟老師整理出5點養生旺運的方法：

1. 喝粥，喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉.豬大骨.烏骨雞.鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2. 多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3. 睡前泡澡

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4. 採買年貨：

因為大寒節氣，大多與農曆年接近，所以古代人通常會在這個日子開始準備春節禮品、祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5. 古人過往會以大寒節氣來預測下一年的運勢

大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語，「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

最冷節氣「大寒」將至！命理專家曝5招開運養生、避開「6大忌」喜迎春分

大寒通常接近農曆年，因此古代人習慣開始購買年貨、祭祀祖先的用品。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

六大禁忌：

1. .切忌食生冷食物

大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2. 大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服

3. 忌運勢動激烈

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適；老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4. 建議早睡早起

俗話說“秋冬養陰”，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5. 少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6. 暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

