「大寒節氣」到！專家曝「開運5妙招」喜迎春分

1月20日是最後一個24節氣「大寒」，代表最寒冷的時節已到，即將迎來春分。清水孟國際塔羅小孟老師表示，在這一天可以把握機會旺運，只要做好這「養身開運5妙招」、避開「6禁忌」，就能在新的一年迎好運、事事順利。





最冷節氣「大寒」來襲！命理專家授「5開運養生撇步」喜迎農曆新年

大寒這天氣溫低下，最適合喝粥、熱湯補身體，也可多吃龍眼、黑芝麻等等補身食材，避免寒氣滲透身體。(示意圖，非關此新聞／民視新聞）

清水孟國際塔羅小孟老師傳授「5招」大寒養生旺運小撇步：

1.喝粥，喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，可用熱湯補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭痠痛。

3.睡前泡澡

睡前可泡熱水澡舒緩、活絡筋骨，避免天冷骨頭僵硬。

4.採買年貨，春節禮品

因接近農曆新年，古代人會在這天準備年貨禮品、祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物。

5.預測下一年會如何

古人過往會以大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，以提早安排農事。包括諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」都是利用大寒這天來安排來年行程。





最冷節氣「大寒」來襲！命理專家授「5開運養生撇步」喜迎農曆新年

大寒要注意暖身，除了多添衣外也可考慮開暖氣，但小孟老師特別提醒，若開暖氣要注意控制溫度否則皮膚乾燥。(示意圖，非關此新聞／民視新聞）

大寒禁忌

1.切忌食生冷食物

大寒吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2.大寒不宜過早外出

天氣寒冷，長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服，早起者建議要多穿衣服。

3.忌激烈運動

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4.大寒後最好早睡晚起

俗話說秋冬養陰，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5.少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

