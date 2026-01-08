大寒轉運時機到！鼠、豬抓住偏財密碼 4生肖谷底翻身

今年的大寒時間在1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，命理師柯柏成透露，生肖蛇、虎、猴、豬在這個節氣裡有從谷底翻身的轉運契機，屬鼠及豬可留意夢境中的偏財密碼，買樂透有相當高的中獎機率。

1月20日將迎來節氣「大寒」。（示意圖／中天新聞）

柯柏成在臉書發文指出，大寒是24節氣當中最後一個，接著就是立春過年，每年1月20日或21日前後太陽到達黃經300°時為大寒。《欽定授時通考》引《三禮義宗》：「大寒為中者，上形於小寒，故謂之大……寒氣之逆極，故謂大寒。」可以見得大寒的特性就是最冷的節氣。

廣告 廣告

柯柏成表示，到了蛇年的尾端，蛇年犯太歲的生肖包括蛇、虎、猴、豬，這時候就有個轉運的契機，把握機會就能將未來一年的運氣從谷底翻身。最理想是大寒交節氣當天1月20日，去一個在住家附近，但很少特地去的地方，可能是小公園、特色咖啡廳、餐館等等，會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，放慢腳步，觀察細節，並允許自己與環境和人產生微小的、善意的互動，點頭或讓路都算，所謂的「幸運事件」，很多時候是被充分注意和接納的偶然。

柯柏成說，選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以，清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往，故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去特色咖啡廳之類。

屬鼠及豬可留意夢境中的偏財密碼，有望中樂透。（示意圖／中天新聞）

柯柏成表示，當去一個熟悉又陌生的地方時，大腦會從「自動導航模式」前往切換到「主動觀察模式」，這樣會注意到更多細節、更多人、更多機會，甚至是圍牆縫裡冒出頭的小草，而這些在日常路徑上是被完全忽略的，不是吸引了幸運，而是睜開了看見幸運的眼睛，用奇門遁甲的術語就是吉方沐氣，現在我們不用這種古老艱澀的詞彙，套用最平常的用語就是如此簡單的開運法。

柯柏成提醒，這個節氣裡已經到了年末結算，屬狗的朋友易有替人背責任，而產生無形壓力的狀況，立春前少當和事佬為人調解，一不小心還容易公親變事主，屬馬的朋友要注意因為丑月暗刑的影響，有很多事情原本自己覺得可以的，但實際都超出能力範圍，例如貸款買車之類的，要再三思而行。

柯柏成說，屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼，小小簽個幾張樂透有相當高的機率中獎。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

苗栗首例！救護員「骨針」急救OHCA 患者康復出院

7成猝死在家中！ 醫提醒：天冷應「分段起床」暖身

急凍第8天！全台昨再有27人「非創傷性OHCA」