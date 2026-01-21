大寒迎來最冷！2026轉運養生關鍵期 幾招助你健康財運雙贏

節目中心／林瓊玉報導

2026年1月20日迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，也是一年之中寒氣最盛的時刻。民俗觀點認為，大寒不只是氣溫最低點，更象徵舊年能量的收尾與新一年的醞釀期，是調整體質、整理生活與迎接新運的重要關鍵節點。

大寒為二十四節氣中的最後一個節氣，象徵一年寒氣最盛的時刻，也意味著舊年將盡、新一輪節氣即將展開。（示意圖／CANVA製作）

傳統節氣講究「順天而行」，大寒時節屬於陰氣最盛、陽氣將生之際，生活步調宜放慢、重在內養。民俗專家指出，此時若能順應節氣調整作息與生活習慣，有助於為新的一年打下穩定基礎。

大寒養生重點如下：

1.作息調整：建議早睡晚起，避免熬夜，讓身體順應冬藏節律。

2.飲食原則：以溫補為主，常見食材包括薑、紅棗、黑豆、山藥等，有助暖身補氣，但不宜過度進補。

3.保暖為先：注意頭頸、腹部與腳部保暖，減少寒氣入侵。

4.避免過勞：此時不宜操勞過度，讓身體保留能量迎接春天。

廣告 廣告

大寒飲食以溫補為主，有助於暖身並維持體力。（示意圖／CANVA製作）

在民俗觀念中，大寒同時也是「轉運節氣」，不少習俗圍繞在清、靜、暖三個方向進行。相關開運方式包括：

1.居家整理：打掃房間、整理雜物，象徵除舊迎新、清除過去一年的穢氣。

2.點燈或焚香：象徵引光入室、穩定氣場，祈求新一年平安順遂。

3.熱湯暖身：飲用熱茶或湯品，被視為聚氣暖運的象徵。

4.靜心沉澱：透過冥想、書寫新年目標，為來年定下方向。

此外，民俗上也提醒，大寒時節宜「守不宜攻」，避免情緒起伏過大。保持心情穩定，有助於新舊運勢順利銜接，為新一年累積正向能量。

大寒打掃房間、整理雜物，象徵除舊迎新、清除過去一年的穢氣。（示意圖／CANVA製作）

民俗專家指出，大寒的意義不在於衝刺，而在於蓄力。在一年最寒冷的時刻學會慢下來，整理生活與心緒，反而能在春天來臨時更有力量前行。這樣的節氣智慧，也反映出傳統文化中順應自然、調和身心的生活哲學。隨著大寒過後進入立春，萬物逐漸甦醒，把握這段沉澱期，正是迎接新一年的最佳準備。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立臺灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

更多三立新聞網報導

萬丹紅豆情緣深 保生大帝庇佑情

媽祖關公誕辰有定數 為何城隍爺生日「各自表述」？民俗揭密背後玄機

新竹都城隍爺聖誕！賀壽活動湧入大批信眾參拜祈福

藥師節揭秘！神農大帝「嘗百草」精神，如何默默守護現代藥師用藥安全？

