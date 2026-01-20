大寒迎一年最冷時刻 中醫提醒「藏養為要」：護好三部位、養正氣防寒病

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

大寒是二十四節氣中的最後一個節氣，也是一年之中寒氣最盛的時候。古人有云：「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖。」不僅描繪氣候變化，也蘊含著物極必反的人生智慧——當寒冷走到極致，新的轉機也正悄然展開。

在傳統農業社會，大寒多落在歲末年終，農事暫歇，人們開始為迎接新年做準備，如掃塵、尾牙祭、醃製臘味等習俗，象徵整理過去、除舊布新，為來年累積能量。這樣的生活節奏，也與中醫所強調的「冬藏」概念不謀而合。

廣告 廣告

冬末養生重在「藏養」 不宜過度進補

中醫師游晏楠指，從中醫觀點來看，冬末養生的核心在於「藏養」。中醫常說「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能妥善調養，到了春天反而容易生病。因此，大寒期間應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免熬夜、過度勞累，也不宜進行過於激烈的活動或過度進補。

游晏楠提醒，此時應特別注意保暖、規律作息，順應自然早睡晚起，在一年最冷的時刻學會慢下腳步，讓身體在靜養中蓄積能量，為即將到來的春天做好準備。

天寒易誘發不適 長者與慢性病族群更需留意

大寒期間氣溫驟降，人體血管容易收縮、循環變慢，免疫力也相對下降，常見出現手腳冰冷、疲倦、關節痠痛、感冒，甚至心血管不適等狀況。游晏楠指出，對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需提高警覺。

中醫建議，天冷時「防寒保暖」尤其要顧好三個關鍵部位：

1.頭頸部：外出時配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。

2.腹部與腰部：腹部受寒易影響腸胃功能與代謝。

3.腳部：中醫有「腳暖則全身暖」之說，厚襪與溫水泡腳都有助保暖。

肩頸僵硬、落枕常見 針灸可即時緩解

游晏楠指出，寒邪侵襲人體時，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見肩頸僵硬、緊繃，甚至出現頭痛、頭脹等不適。他分享，臨床上常見病患睡醒後突然落枕，脖子僵硬、轉動困難，觸診時肌肉如石頭般僵硬，彈性全失。

透過針灸治療，可即時放鬆緊繃肌肉、改善疼痛，再搭配三九貼敷貼於患部，持續促進循環、協助肌肉修復，有助減少反覆發作。

冬病冬治 三九貼助強化體質

「正氣存內，邪不可干。」游晏楠醫師表示，體內正氣充足，外在寒邪與病菌就較不易侵擾。「三九貼」正是運用「冬病冬治」的概念，結合節氣與穴位療法，被視為中醫的「預防針」。

透過具有溫經散寒效果的中藥外敷方，於特定節氣敷貼在客製化穴位，讓藥力沿經絡滲透，有助禦寒、補氣血、促進循環，提升整體抵抗力，特別適合反覆感冒、過敏或體質虛寒者。

茶飲與穴位 日常保養這樣做

在日常調養上，游晏楠醫師也建議可飲用溫潤茶飲，如薑桂甘草茶，以乾薑、桂枝溫經散寒，搭配紅棗、枸杞補氣養血，有助驅寒暖身；但提醒孕期或經期女性不宜飲用。

此外，穴位按摩與泡腳也是簡單可行的保養方式。透過按摩手三里穴、公孫穴，能幫助舒緩肩頸緊繃、促進消化；每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，溫通足部經絡，有助改善手腳冰冷與血液循環。

游晏楠提醒，大寒不只是寒冷的終點，也是春天的起點。只要在這個節氣做好保暖、調整飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，也能為接下來的春季健康奠定良好基礎。

（記者李政純，來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.羽絨衣「裡面這樣穿」錯了！穿再多還是冷 專家授「清洗要點」：1招恢復蓬鬆感

.濕冷寒流來了！醫列「10大保暖準備」清單 這1種人盡量待室內別往外跑