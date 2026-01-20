大寒進補 農業部揭薑母鴨冷知識「主角不是黑番鴨」！真相大翻轉

天氣一冷，最幸福的事就是和親朋好友圍在一起吃鍋熱呼呼的薑母鴨，暖心又暖胃。（示意圖／報系資料照）

今天（20日）是二十四節氣中的大寒，恰逢強烈冷氣團南下，全台氣溫明顯降低，而天氣一冷，最幸福的事就是和親朋好友圍在一起吃鍋熱呼呼的薑母鴨，暖心又暖胃。農業部透露，很多薑母鴨業者都會懸掛「黑鴨」招牌，讓不少民眾以為薑母鴨一定是用「黑色番鴨」煮的，事實卻剛好相反。

「二十四節氣，大寒！這個冬天你吃薑母鴨了嗎？」農業部今天在臉書粉專表示，天氣一冷，最幸福的事就是和親朋好友圍在一起吃鍋熱呼呼的薑母鴨，暖心又暖胃，「但你知道薑母鴨最常用的是哪一種鴨嗎？黑的？白的？很多店家掛著『黑鴨』招牌，讓人忍不住以為薑母鴨一定是用『黑色番鴨』煮的。其實答案大翻轉」。

（圖／農業部）

農業部說明，薑母鴨真正的主角是「白色番鴨」，因為和黑色番鴨相比，白色番鴨飼養期比較短、體型也更大，肉多又扎實，最適合補冬時節大口吃。農業部指出，番鴨又叫「麝香鴨」，從1962年陸續引進台灣後，逐漸成為市場主流。

農業部提到，白番鴨的繁殖期為每年4到10月，天氣轉涼的時候正好上市，所以每年冬天薑母鴨就準時報到，為寒冷的冬天增添一絲暖意。話題引發討論，網友紛紛留言「但黑色番鴨的肉比較厚實」、「黑鴨是白色麝香鴨的兩倍價錢。用白鴨只是便宜」、「那黑番鴨主要用在哪裡？」

