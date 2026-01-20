大寒進補 高鹽、高油恐傷心

冷空氣自蒙古、西伯利亞大陸揮軍南下，自昨（二十）日起開始降溫、週三至週五最為寒冷，北部及東半部陰雨濕冷。適逢二十四節氣「大寒」，民間習俗常有「進補養身」的傳統，國民健康署沈靜芬署長提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，若同時攝取高鹽、高油或含酒精的補品與熱湯，容易讓心臟與血管承受雙重壓力，三高與慢性病族群、長者及心血管高風險者須特別注意保暖與飲食，以降低心臟病與中風急性發作風險。

國民健康署提供大寒進補四大重點，協助民眾進補暖身也護心：

一、補湯清淡不重鹹：湯品選擇多蔬菜、避免加工湯底與高鈉火鍋料，遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖、高纖）」飲食原則。

二、不飲酒暖身：一般誤認喝酒可以暖身，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，產生感到暖意的錯覺，但若熱量從皮膚血管散失，反而造成身體內部的中心體溫下降。

三、外出穿著要注意：進出室內戶外應注意溫差變化，注意頭頸部及四肢末端保暖，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物。

四、警覺就醫徵兆：若出現胸悶、胸痛、呼吸困難等心臟疾病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，請立刻撥打119，把握黃金治療時間。

大寒不只是「補元氣」，更是「顧健康」的重要時刻。沈靜芬署長呼籲，圍爐與進補之餘，別忘了量血壓、注意保暖、規律服藥，守護心臟與慢性病健康。