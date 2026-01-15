大寒陰邪之日！專家曝5招養生旺運 「6禁忌」千萬別犯

生活中心／張尚辰報導

1／20即將迎來24節氣中的最後一個節氣「大寒」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

1月20日即將迎來24節氣中的最後一個節氣「大寒」，同時也代表一年中最寒冷的時節正式到來。對此，清水孟國際塔羅小孟老師整理出大寒的禁忌與習俗，提供民眾參考。

【養生旺運】

1.喝粥、喝熱湯

大寒的「寒」在中醫裡被視為「陰邪」，在寒冷的節氣中飲用熱湯有助補養身體。建議多喝粥，不僅能養胃，也能讓身體暖和；若以羊肉、豬大骨、烏骨雞或鱔魚熬煮成湯，更能旺氣血、提振精神，外出也較不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒時節多食用龍眼、黑芝麻、山藥與核桃，有助於身體保暖抗寒，並可避免寒氣滲入骨骼，造成骨頭痠痛。

3.睡前泡澡

外出返家後，睡前泡熱水澡能放鬆身心、舒緩筋骨，也可促進血液循環，避免寒冬導致關節過度僵硬。

4.採買年貨

大寒節氣多半接近農曆新年，古人往往在此時開始採買年貨與春節禮品，準備祭祀祖先的物品，並添購春聯與新衣，也象徵歲末將至。

5.古人以大寒預測來年運勢

過去農民會觀察大寒時的氣候變化，來預測來年雨水多寡與收成情況，便於提早安排農事，因此流傳多句諺語，如「大寒天若雨，正二三月雨水多」、「大寒見三白，農民衣食足」（見三白意指下雪）、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

【大寒禁忌】

1.切忌食生冷食物

大寒時節應避免食用冰冷食物，否則容易導致手腳冰冷、寒氣過重，甚至引發頭痛與氣血不順。

2.大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，年長者若過早外出，心血管收縮較為明顯，容易感到不適；若必須早起，建議注意保暖、多穿衣物。

3.忌進行過於激烈的運動

大寒時氣溫偏低，過度跑步或劇烈運動，容易造成心血管劇烈收縮；大量流汗也可能使毛孔張開，寒氣入侵而引發感冒，年長者更需留意心血管疾病風險，因此應避免過量運動。

4.最好早睡晚起

俗話說「秋冬養陰」，而夜晚9點後陰氣漸盛，大寒過後建議早睡晚起，充足的睡眠有助補足精氣，使身體維持良好狀態。

5.少喝酒

大寒時飲酒雖會產生短暫的發熱感，但酒精代謝後體溫反而容易快速下降，輕則感冒，重則可能因失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強

使用暖氣時不宜開得過強，以免室內過於乾燥，造成皮膚乾癢，甚至傷害角質層。

