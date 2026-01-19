大寒養生…3部位保暖 勿過度進補

今天是24節氣的大寒，一年中寒氣最盛的時節。中醫師游晏楠指出，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，不宜過度進補；日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

在氣候寒冷時，人體容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。游晏楠提醒，長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要留意保暖與作息，護好頭頸部、腹部與腰部及腳部三個部位，外出可配戴帽子、圍巾，腳穿厚襪、泡溫水足浴可暖腳。

游晏楠說，當寒邪侵犯人體，容易出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。建議可以按壓「手三里穴」及「公孫穴」，或飲用「薑桂甘草茶」、睡前泡腳等保養。

2穴位保養

手三里穴：肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。

公孫穴：腳拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。

按摩：用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。

薑桂甘草茶

材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢

沖泡方式：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加水1500㏄。以大火煮滾後，小火繼續煮約10至15分鐘。

