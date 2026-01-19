「大寒」到了，寒流也來襲！天冷最怕腳抽筋，中醫建議用 2 招預防

「大寒」是二十四節氣中最後一個，今年落在國曆 1 月 20 日，是冬季最寒冷的時期，但準備迎接春天、萬物復甦的轉折點。所謂「大寒不寒，春分不暖」，意思是大寒如果不冷，那麼寒冷天氣就會往後展延，來年春分就會十分寒冷。

這時正是最易抽筋的時節，因寒冷會導致血液循環差、血管收縮；或與慢性疾病（心臟病、腎臟病、甲狀腺低下、糖尿病神經病變、中風、坐骨神經痛等）、電解質失衡、脫水、藥物副作用、運動過度或姿勢不良等有關。

預防抽筋的生活方法

初鳴堂中醫診所院長周大翔中醫師特別提醒，尤其是年長者、化療者、慢性病患等人都需留意，若有頻繁抽筋或伴隨其他症狀，應盡快就醫檢查。建議也可從生活習慣來做改善，預防抽筋的頻繁發生。

保暖：睡前，可用 40 度溫水泡腳 10 分鐘，促進血液循環；睡時，穿著襪子保暖，或開暖氣保持室內溫暖。

伸展：睡前及運動前後，多做腿部伸展運動，放鬆肌肉筋膜。

充足飲水：平時多喝水，至尿液顏色變成淡黃色。

減少咖啡因：避免大量飲用含咖啡因的咖啡、茶、可樂、巧克力。

規律運動和適度休息：維持規律運動習慣，避免過度疲勞。

均衡飲食：攝取富含鈣、鎂的食物，如深綠色蔬菜、彩色蔬菜、菇類、黑色食物、全穀雜糧、少量堅果。

按壓 13 穴道防止抽筋

此外，周大翔特別提供幾個穴位，平時也可以多多按壓，防止抽筋發生。

商丘穴

穴點：在足內踝前下方凹陷處，舟狀骨粗隆與內踝尖連線的中點。當脛骨前肌腱內側。

功效：治陰股內廉疼，疝引小腹痛，筋攣痛，膝不得屈伸，不可以行，內踝疼痛。

內庭穴

穴點：在足背第 2～3 趾間，趾蹼緣後方凹陷處。

功效：清胃熱、化積滯，治足背腫痛，發熱，小腿痛不可屈伸

條口穴

穴點：在小腿前外側，外膝眼下 8 寸，脛骨前緣外一橫指處。

功效：治跗腫轉筋，寒痠腫痛，濕痺，足下熱。

梁丘穴

穴點：大腿前面，髂前上棘與髕底外側端連線上，髕底上 2 寸處。

功效：膝痛，屈伸不得。

陰市穴

穴點：大腿前面，髂前上棘與髕底外側端連線上，髕底上 3 寸處。

功效：祛寒濕、利膝關、腿膝無力，膝中寒，兩足拘攣。

髀關穴

穴點：大腿前面，髂前上棘與髕底外側端的連線上。

功效：祛風，通絡，利腰膝，治髀股痿痺，不得屈伸，腰痛膝寒，足麻木不仁，股內筋絡急。

湧泉穴

穴點：足底部，卷足時足前部凹陷處。

功效：治轉筋、筋攣、膝痛不可屈伸、足不得踐地。

然谷穴

穴點：舟骨粗隆下方凹陷處。

功效：治轉筋、足不能安地、足趾痛。

築賓穴

穴點：小腿內側面，內踝尖上 5 寸。

功效：治腓腸肌痙攣。

崑崙穴

穴點：在足部外踝後方，當外踝尖與跟腱之間凹陷處。

功效：祛風熱，舒腰腿，治足腨腫痛、轉筋、足心痛、草鞋風、步履不便、腳氣、足搐搦。

趺陽穴

穴點：小腿後面，外踝後直上 3 寸凹陷處。

功效：利腰腿。髀樞痛、轉筋。

承筋穴

穴點：在小腿後面，委中下 5 寸，腓腸肌肌腹中央。

功效：利腰腿，治小腿痠重、跗痛、足攣痛、跟痛、便秘、脫肛、痔、腰背痛、轉筋。

膝關穴

穴點：在小腿內側，脛骨內側髁後下方，腓腸肌內側頭上部，當陰陵泉後一寸凹陷處。

功效：治膝痛不可屈伸、寒濕走注。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚

