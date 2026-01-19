「大寒」北台灣轉濕冷 吳德榮：平地低溫下探8度、高山有望降雪

今日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷。（本刊資料照）

今（20日）「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，這波冷空氣雖然威力遠不如上一波寒流，但由於伴隨降雨，濕冷感覺被放大，北台灣民眾仍需留意。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，今日強冷空氣南下氣溫驟降，北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦降，晚轉冷。溫度方面，北部15降至10度、中部11至22度、南部13至25度、東部11至23度。

吳德榮表示，明至週五（21至23日）強冷空氣盤據，明日、週四北台灣濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；期間3天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。

歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，未達寒流，其低溫也遠不如上波，但由於濕冷、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。

明日、週四3,000公尺以上高山，如合歡、雪山等有降雪機率；2,000公尺左右如太平山處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪仍可期待。

週六至下週二（24至27日）天氣好轉，各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週二晚起至週四（29日）另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

