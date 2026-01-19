「大寒」星奇朱雀助陣！ 命理師曝「工作運爆棚」妙招

1月20日迎來節氣「大寒」，命理專家柯柏成提到，大寒當天上午9時至11時的東北方為奇門遁甲術裡的「星奇朱雀」格，是吉氣象徵，建議能在這時段盡量往東北方靠，工作運將爆棚。

大寒節氣當天上午9時至11時的東北方，為奇門遁甲術裡的「星奇朱雀」格，是吉氣象徵。（示意圖／取自pixabay）

柯柏成在臉書表示，正好在交節氣的這個時辰9:00-11:00東北方為奇門遁甲術裡的「星奇朱雀」格，這是「名氣、精神、形象、口才」的吉氣象徵，如果從事業務的朋友很適合在這個時間點，往住家或辦公室所在地的東北方去約見客戶，業務特別容易達成，還沒收回來的應收貨款，擔心客戶拖過年又不方便得罪，一樣可以往東北方去約見客戶都可以利用這個機會。

柯柏成提到，如果客戶沒那麼巧在東北方，也可以提早一點到客戶所在地的西南方等到9-11點這個時辰再往東北計算大概走個10-15分鐘到客戶所在地，所謂山不轉路轉，變通的方法可以讓自己達成目的就好。

柯柏成說，如果是在家從事自媒體、寫稿的朋友，這個時間點可以在家中的東北方工作，文思泉湧特別容易有靈光一閃的新點子；由於朱雀掌管的事物跟華麗的名聲、說服能力有關，這個時間點如果接到上司或老闆的電話，盡量往辦公室的東北方靠，都會有不錯的結果。

柯柏成指出，如果要準備講稿、簡報在工作上的朋友，最適合這個時間點做最後的校對，可以減少很多出錯的機會，學生的話可以在這個時辰在家中東北方放一本平時不擅長的學科教科書，但這本教科書是要會拿來念的不是拿來裝飾而已，例如平時數學成績一直都比較弱，就在這一天這個時辰把數學課本放在家中東北方，家人代放也可以，過了時辰就可以拿來讀，會發現平時不太懂得部分漸漸可以克服，「開運也可以很生活，只要照著天地運行的節氣去走」。

