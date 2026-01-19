「大寒」迎強烈大陸冷氣團！北部越晚越冷降至10度 3000m高山降雪

隨著強烈大陸冷氣團南下，今（19）天中部以北及宜蘭天氣轉冷，清晨北部低溫多在11、12度左右，中央氣象署透露北部「越晚越冷」、中南部地區則是傍晚開始轉冷，南北天氣差異大；而明後兩天預計3000公尺以上高山有降雪機率，2000公尺左右高山則有冰霰、霧淞機率高。

今天是二十四節氣「大寒」，氣象署表示，根據統計這段時間平均氣溫最低，但關鍵仍要看有無北方冷空氣南下，而今年很應景迎來一波強烈大陸冷氣團，今天清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，一早就明顯轉濕冷，且氣溫一路下滑、越晚越冷，白天高溫也僅有15至17度，入夜更下探到12至14度，「相當有寒意」。

至於中南部及花東地區，白天則是涼爽、高溫約20至23度，還不到非常冷，但下午過後降溫快，傍晚開始逐漸轉冷，提醒民眾留意天氣變化；離島天氣，澎湖陰時多雲15至19度，金門晴時多雲10至15度，馬祖多雲時陰8至12度。

1/20全台天氣預報。圖／中央氣象署

而在天氣方面，大台北及宜蘭地區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

今天至清晨7點降雨量累積。圖／中央氣象署

東北風明顯偏強，台南以北、花蓮、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在沿海及空曠地區活動應注意安全；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

氣象專家吳德榮指出，這波冷空氣影響多日，符合「強烈大陸冷氣團」，雖未達寒流、低溫不如前一波強度，但濕冷狀態仍要留意保暖。明後兩天北部、東半部濕冷，週五轉乾、雨後多雲，而這三天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷，3000公尺以上高山有降雪機率、2000公尺左右則有冰霰、霧淞機率高。





吳德榮表示，預計週六（24）至下週二天氣好轉、各地晴朗穩定，不過夜間、清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，下週二才再有另一波冷空氣南下，不過強度一般，仍須觀察。

