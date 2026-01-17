「大寒」週二到！ 專家點名4生肖健康亮紅燈

2026年1月20日（週二）上午09點46分將迎來「大寒」，古人云：「小寒不寒寒大寒」，意指大寒往往是一年中最寒冷的時刻，這不僅代表著二十四節氣的輪迴即將畫下句點，更象徵著農曆春節的腳步近了。在這個除舊佈新的關鍵時刻，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授特別發出警示，提醒民眾在大寒期間務必留意身心變化，特別是被點名的4個生肖，更要小心過勞與情緒波動帶來的健康隱憂。

農諺藏玄機：「大寒見三白」才是好兆頭

在農業社會中，大寒的天氣變化被視為來年運勢的指標。楊登嵙指出，農諺有云「大寒三白定豐年」，所謂的「三白」指的是下三場大雪。如果大寒節氣這天能見到瑞雪兆豐年，代表來年農人將衣食無憂；反之，農家最忌諱大寒當天晴朗無雪，這被視為氣候運作不順的徵兆。雖然台灣平地難見降雪，但這句諺語提醒我們，順應天地氣候的變化，「該冷則冷」才是自然正道。

紅色警報：鼠、馬、羊、豬 慎防神經緊繃

針對民眾最關心的個人運勢，楊登嵙特別點名2026年大寒期間健康運勢較弱的四大生肖，分別為鼠、馬、羊、豬。

楊登嵙分析，這四個生肖的朋友在這半個月內，容易因為工作壓力或生活瑣事，出現「過度勞累」的狀況，進而引發神經緊張、失眠多夢等毛病。現代人生活步調快，往往忽視身體發出的微小警訊，若不加以重視，這些小病痛可能累積成大問題。

不過，楊登嵙也表示不必過度恐慌，化解之道在於「鬆」。他建議這四個生肖的朋友，這段時間必須強迫自己多休息，透過適量的輕度運動來放鬆緊繃的身心，只要能適時按下暫停鍵，這些健康上的小波折終究問題不大。

出遊禁忌：危險運動易樂極生悲

除了日常作息，行車與出遊安全也是大寒期間的重點。楊登嵙嚴肅提醒，上述生肖若有出差或旅遊計畫，務必將「安全第一」謹記在心。

特別是在寒冬進行戶外活動時，應避免從事具危險性的極限運動或高強度競賽，大寒期間氣場寒冷，人體反應相對遲緩，若因一時興起而忽視安全，極易發生「樂極生悲」的意外。出門在外，提高警惕是避災的不二法門。