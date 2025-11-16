大寮回收場10公尺81歲母遭混凝土車輾斃 女兒目睹崩潰尖叫

81歲拾荒母僅差10公尺與女兒會合，慘遭水泥車輾斃女兒崩潰目睹全程。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區在15日上午驚傳一起不幸的死亡車禍，1名25歲林姓男子駕駛預拌混凝土車轉入鳳林四路旁的加油站時，疑因視線死角未注意到正從前方步行通過的81歲陳姓婦人，車輛不僅擦撞到她，甚至直接輾過其雙腿，老婦人因傷勢過重，當場不治身亡，場面令人不忍目睹。

事發時，陳姓老婦人雙手各抱著回收紙箱，正要與女兒一起前往附近回收場整理物品，2人原本約好在回收場會合，女兒先騎著機車載著一整車的回收物抵達現場，停在門口等待開門，沒想到就在母女相距不到10公尺的短短距離內，悲劇竟然悄然發生。

監視器畫面顯示，女兒原本在與1名男子交談，突然聽到巨大聲響後神情驚慌，迅速轉頭查看，發現疑似是自己的母親遭到撞擊，立刻慌亂地衝向事故現場，她一路奔跑情緒完全潰堤，一旁民眾看了也忍不住鼻酸，事後她崩潰哭喊：「我媽走了！」讓人聽了心碎。

據了解，陳姓婦人平常會協助女兒整理與分類回收物，母女倆感情深厚也經常一同工作，沒想到這天只是再平常不過的行程，卻因一瞬間的疏忽釀成無法挽回的遺憾。

警方表示，事故現場的監視器畫面因雜訊嚴重，僅能看到混凝土車轉彎的瞬間，實際撞擊情況並不完整，目前已調閱周邊更多影像並針對駕駛及目擊者進行訪談，以釐清事故發生經過及責任歸屬。

