大寮國小辦夥伴工作坊 書法體驗課程揮毫交流

在書法體驗課程中，甄炳炫校長與參與校長、教師一同練習大篆「馬」字及隸書「平安」二字，透過筆觸與章法掌握，體驗書法的藝術與文化內涵。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市大寮國小日前舉辦「校長科技領導學校－夥伴學校社群工作坊」，邀集翁園國小、溪寮國小及潮寮國小共同參與，透過跨校對話、教學觀摩與策略分享，形成互相支持的教育夥伴網絡，期望以協作力量推動校園數位學習更具深度與永續性。

活動由大寮國小團隊進行計畫內容說明及政策宣導，讓與會學校掌握最新數位教育方向與執行重點。接續的數位學習教學觀摩中，與會成員實際走入課室，觀察教師運用平板、學習平台及策略性任務設計，引導學生進行探究式數位學習，展現科技融入教學的真實樣貌，並引發熱烈交流。

此次工作坊特別安排「書法課程體驗」，由外聘高雄市蘭亭書學會理事長吳文生指導，帶領與會校長及教師書寫大篆「馬」字與隸書「平安」二字，從筆勢運行、結構布局到節奏掌握，感受書法之美與文化內涵，並體驗人文課程與科技工具結合的可能性，獲得高度肯定。

大寮國小校長甄炳炫指出，本次社群工作坊的核心目標是建立長期夥伴關係，未來四校將持續就數位課程設計、研習模式、教學評量與校本特色發展等面向深化交流，期望成為大寮區域數位教育推動的重要示範群。透過跨校合作共享經驗與成果，不僅提升學生自主學習能力，也為教育現場注入更多創新動能。

出席人員包括大寮國小甄炳炫校長、黃弘欽主任、黃慶洲組長；翁園國小黃志強校長、陳信宏主任、吳雨涵資訊執秘；溪寮國小林春宏、陳明胤組長；潮寮國小林怡萱校長、顏弘欽主任。