大寮塑膠廠爆炸火警 空汙擴散屏東將開罰

高雄市大寮區大發工業區內的禹青企業股份有限公司，16日上午發生火警，火勢猛烈，數公里外就可見濃煙直竄天際，所幸60多名員工平安疏散，由於廠內多是易燃物，火勢約7小時後才控制。初步研判為塑膠製品製程區加熱爐爆炸，周邊陳設酒精、柴油等易燃物，導致火勢一發不可收拾，也造成明顯粒狀物排放，最高可依法開罰500萬元。

大寮區華東路上的禹青企業主要生產塑膠隔熱板，已設廠42年。消防局昨日上午11點30分獲報火警，隨即出動46車、117人，以及2架無人機、4輛泡沫化學車、9台消防機器人及重機具前往搶救，現場火勢猛烈，黑煙不停竄出，直到晚間6點10分火勢才獲控制，確切起火原因待釐清。

地方居民透露，該公司15年前也曾發生過保麗龍餐具工廠火警，當時延燒好幾小時，讓第一線搶救人員印象深刻。

業者表示，廠區內60多名員工均平安疏散，僅1名外籍移工腳部受傷，包缸紮後已返回住處休息；由於現場黑煙籠罩，隔壁被動元件大廠國巨也宣布提前下班，員工戴緊口罩趕緊離開。

由於廠內多是易燃物，火勢撲滅不易，市長陳其邁昨日下午也趕赴現場。環保局指出，由於製程區加熱爐附近有酒精、柴油等易燃物，才讓火勢瞬間延燒，且造成明顯粒狀物排放，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰，空汙小組提醒影響較大區域為高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。