大寮民宅大火！「烈焰包圍」移工受困屋頂緊急送醫

火勢一時相當猛烈！今天（17日）凌晨在高雄市大寮區發生民宅大火，現場一共有3位移工受困，還有1人一度受困屋頂，所幸最後都被平安救下。

火災現場。 （圖／記者爆料網）

據高雄市消防局的救援資訊，事發地點在大明路上，時間是凌晨4點左右，起火的民宅是鐵皮結構，獲報後立即派遣人車趕往，現場發現3位移工受困，先救出2位越南籍移工、再將1位困在屋頂的印尼籍移工救下。

火災現場。 （圖／記者爆料網）

而消防隊打火時，隔壁的修車廠人員也拿滅火器來幫忙，只是火勢相當大，也釀成鄰宅住戶的物品受損，所幸無人傷亡，但該名印尼籍移工有輕微嗆傷，仍在醫院觀察，消防局火調科持續釐清火災的發生原因。

