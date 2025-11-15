大寮泳池改建匹克球場 惹議

高雄市運動發展局預計將大寮區大寮游泳池填平，規畫建匹克球場。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區的大寮游泳池興建多年，因內部設備老舊也需汰換與修繕，傳出高市運發局規畫拆除填平，將建匹克球場，有居民認為能學習嘗試不同種類運動，給予肯定；但有民眾仍期盼保留游泳池並深化功能，加設水療池等。對此，運發局說，是考量匹克球在國內外蓬勃發展，容易上手，老少皆宜，針對未來規畫不同想法，皆會納入整體考量。

大寮游泳池目前暫停對外開放，平時拉下鐵門，場外張貼著高雄市運動發展局公告，指稱因設備需汰換與修繕，待工程完成後才會重新啟用。不過，傳出運發局擬將游泳池拆除填平，並改建為匹克球場。

地方民眾認為，大寮游泳池雖老舊應該要保留，有人建議，不如趁機升級為室內游泳池，加設水療池、蒸氣室等設施，提高使用舒適度，也有鄉親認為可嘗試學習不同種類運動，予以肯定。

大寮區會社里里長吳銀國則說，里內高齡人口比例高，如65歲以上長者就多達1400人，假使真的要拆除，盼能夠改蓋室內場館，避免長者長時間在烈日下運動，呼籲市府充分了解地方需求。

運動發展局回應，原大寮游泳池未來朝匹克球場使用規畫，是考量該運動在國內外蓬勃發展，容易上手，老少皆宜，能讓民眾快速體驗運動樂趣。且鄰近與輔英科大合作的大寮運動中心，不但有泳池外，也有其他運動設施，功能與設備相對齊全。

因此，在衡酌原泳池營運成本與使用效益後予以填平，相關填平經費已納入明年度預算。針對未來規畫不同想法，運發局皆會納入整體考量。

高雄市議員邱于軒認為，先前運發局未與地方討論，應考量地區多數民眾喜歡哪些運動及實際需求為優先，建議市府還是要多參考地方意見。