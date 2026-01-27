大寮火災濃煙超恐怖 戶外回收場火警惡臭飄散

2026年1月27日，高雄市大寮區一處回收場燃燒，火勢猛烈。讀者提供



高雄市大寮區今（27）日發生資源回收場大火，濃煙往高空竄升，用路人經過台88快速道路，見到回收場起火，火焰濃煙竄升，撥打119求救。「又燒了！」附近住戶表示，不斷聞到燒焦的臭味。

高雄市消防局27日下午14時17分大寮區內坑路火警，消出動13車37人前往搶救，現場燃燒戶外回收場，消防局人員到場佈線搶救，無人受傷受困。

