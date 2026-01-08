大寮管線施工路不平 如開碰碰車

高雄市大寮區鳳林三路正施作自來水汰換管線工程，但施工期間出現臨時鋪面落差，騎車時明顯感受到顛簸。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區鳳林三路正施作自來水汰換管線工程，但施工期間的臨時鋪面顛簸起伏，好幾公尺路面出現高低落差，讓不少用路人直呼「有夠危險」。對此，高雄市議員邱于軒接獲陳情後，找來公路局鳳屏工務段及自來水公司討論，決定採取擴大臨時鋪面，降低高低落差，也協調工班以最短時間銜接刨鋪作業；自來水公司表示，相關工程預計下周可完成，月底執行全面刨鋪作業。

大寮區鳳林三路為當地重要幹道，目前施作自來水汰換管線工程，期間地面鋪設臨時鋪面，但出現明顯高低落差與起伏，讓汽機車駕駛格外不安，有人直呼：「整條鳳林三路、力行路跟開碰碰車一樣，高低起伏超大」、「騎機車的我差點犁田」、「路爛成這樣有夠危險 」，也有當地居民表示，為了安全起見，寧願繞進小巷道，避免行經該路段。

邱于軒指出，路段高低顛簸對機車騎士來說，潛藏著極大的打滑與摔車風險，為了盡速解決問題，召集公路局鳳屏工務段與自來水公司討論，要求相關單位正視施工期間的交通安全問題。經協調後，先針對現有路面隆起處，以擴大臨時鋪面範圍的方式，減緩高低落差，降低車輛經過時的跳動感與安全風險。另外，要求廠商協調工班排程，在最短時間完成施工道路全面刨鋪，縮短施工黑暗期。

自來水公司則回應，該工程長度約2公里，雙側都有施工，其中一側已完成，另一側預計於下周完工，月底就會實施刨鋪工程，期間也會加強巡檢，降低對用路人造成的影響。