大寮紅豆花田季登場 陳其邁力薦在地紅豆品質獨步全台

2025大寮紅豆花田季13日在高雄捷運大寮站1號出口前廣場熱鬧開幕，吸引大批民眾湧入，現場氣氛熱絡。高雄市長陳其邁出席活動時表示，大寮紅豆以香甜口感、皮薄細緻聞名，富含膳食纖維與葉酸，兼具營養與健康，是深受消費者喜愛的優質農產，品質更是獨步全台。他也邀請市民把握週末好天氣，搭乘捷運即可直達大寮，走訪前庄、永芳社區紅豆花田，闔家同遊、拍照打卡，順道品嚐道地紅豆美食。

↑圖說：陳其邁出席2025大寮紅豆花田季，與現場熱情民眾合影，品嘗在地紅豆美食。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，大寮紅豆不僅適合製作冰品、紅豆餅等各式甜點，過去更常作為伴手禮致贈總統府、行政院及中央各部會，成功為高雄農產打開知名度。今年活動進一步與百年漢餅品牌舊振南攜手合作，推出「紅蜜紅豆費南雪」，透過跨界合作為在地農產創造更多元的加值應用。

活動現場規劃豐富內容，包括在地小農特色市集、DIY手作體驗及親子遊樂設施，人氣活動「紅豆餅大Fun送」只要穿搭紅色元素即可兌換紅豆餅，首日便吸引民眾大排長龍。同時，與舊振南漢餅文化館合作推出的期間限定甜點「紅蜜紅豆費南雪」，選用大寮紅豆製成紅蜜餡，結合焦化奶油與杏仁粉香氣，層次細緻，讓民眾在漫步花田之餘，也能細細品味在地好滋味。

↑圖說：大寮紅豆品質獨步全台，口感香甜、皮薄細緻，陳其邁邀請市民朋友闔家扶老攜幼，一同到大寮欣賞紅豆花田，感受大寮豐厚農業底蘊與獨特魅力。（圖片來源：高雄市政府提供）

大寮區公所表示，今年活動以紅豆產業為主軸，融合花田景觀、農村體驗、親子互動及文化導覽，展現「紅豆有甜～大寮有你」的溫馨意象；並首度推出紅豆主題宣傳車，未來將巡迴各地活動，持續推廣大寮優質農特產品，期盼讓更多民眾走進大寮、認識大寮，感受地方農業的深厚底蘊與獨特魅力。

