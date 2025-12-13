大寮紅豆花田季登場 高雄市長初選選將到場爭支持

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

高雄大寮紅豆花田季13日登場，高雄市長陳其邁以及四名要參選民進黨2026年市長初選的立委邱瑩議、賴瑞隆、許智傑、林岱樺全都到齊，與民眾互動拉票，爭取最後出線的機會。國民黨的柯志恩也到場，表示等明年一月綠營人選確定之後，選戰步伐就會更明確。

距離明年一月民進黨黨內初選只剩下最後一個月的時間，民進黨立委邱議瑩（中）出席大寮紅豆花田季活動，穿梭在攤位之間拉票。（圖／民視新聞）

把紅豆水倒入箱子中，透明的箱子立刻變成紅色，也象徵2025大寮紅豆花田季正式登場。說到紅豆，可是陳其邁一唱成名的代表作。高雄市長陳其邁，「歌詞都忘光光了，歹勢歹勢，我會再練，我會再練，吃紅豆唱紅豆。」台上忙著開幕儀式，台下立委也很忙，林岱樺一一和現場民眾握手致意，對於初選最後一個月的選戰節奏，「會提出最能夠最契合人民需求的政見、解方，以及對這個城市的一個願景，這還是岱樺最重要的主軸。」另一邊邱議瑩也來了，穿梭在攤位之間，忙著和小朋友拍照，「最近大概還是會持續的這個掃市場，我們會安排車隊掃街，下禮拜開始也要準備這個電視政見發表會的一些排練的工作。」

剛圓滿化解子女霸凌事件的民進黨立委賴瑞隆（中），一一向攤位民眾問好。（圖／民視新聞）

許智傑也充當暫時的保母，夾起紅豆餅，餵小朋友吃，展現親民形象，「我都會抱著很歡喜，很正心，正念、正能量，一直的歡歡喜喜往前走。」而剛圓滿化解子女霸凌事件的賴瑞隆，也一一向攤位民眾問好，連狗狗也沒錯過。動保人士也馬上請願，盼能在大寮設立寵物公園，賴瑞隆馬上答應，「我來努力，因為我自己家裡有養貓，然後我也很喜歡狗，然後我也很重視，我在立法院提了很多的動保的法案，所以我想這個部分我會持續地做。」不只四位要參選民進黨2026年市長黨內初選的綠營立委，藍營的柯志恩也現身搶票，旁觀綠營的初選，「國民黨沒有這方面的一個壓力，所以我們想我們未來等他們初選人確定完之後，我們會調整我們的一個步伐，那我想我們會預計在農曆年後就會來陸續發表我們的一個政見。」距離明年一月民進黨黨內初選只剩下最後一個月的時間，綠營選將紛紛出席大型活動，力拚最後出線的機會。

