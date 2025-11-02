大寮路燈線遭竊 98公尺黑漆漆

高雄市大寮區大明街等路段1日晚間發生路燈不亮事件，經台電派員檢查，竟然是長達98公尺路燈線遭人竊走，已經報警處理，林園分局說，正調閱相關畫面偵辦，以釐清相關案情。由於一般竊賊通常會選擇偏遠地區住戶的纜線或路燈線路，台電也派員加強巡查，復舊時採鋁線施工，對於新發生的竊案，會調路口攝錄影設備加速偵查。

大寮區大寮里長蕭清翔說，1日晚間接獲居民反映，包含光明路二段、大明街等路段都發生路燈不亮狀況，待台電來巡查後，才發現是電纜線遭竊賊剪走，他提到，過去電線失竊案較常發生在台88橋下，整條馬路黑漆漆，不僅影響用路人安全，也讓居民相當困擾。

台電公司鳳山區營業處表示，1日晚間6時20分接獲民眾通報大寮大明街一帶路燈不亮，經查是1條22平方銅線共98公尺的架空路燈線遭竊，經緊急搶修於當晚約9時30分恢復路燈正常。台電2日報警處理，林園分局指出，遭竊地點位於大寮區光明路二段與大同街793巷口，目前警方已主動偵辦，釐清相關案情。

一般竊賊通常會選定偏遠地區住戶的纜線或路燈線路，因竊取當下較不易被發現，容易得手，台電也已派員加強巡視，復舊時採鋁線施工；另外，也至各回收場宣導，勿收取不明纜線，以杜絕竊賊銷贓管道。

由於電線失竊案也不是首樁，台電說，曾於10月20日拜會高雄市刑大，並提供曾經失竊的地處所，警方也允諾協助，請各派出所加強巡邏查緝，共同打擊犯罪，以降低竊案發生，對於新發生的竊案，會調路口攝錄影設備加速偵查。