大寮農田排水護岸改善 10月動土

高雄市大寮區興隆路農田排水護岸因年久失修，出現石塊脫落、雜草叢生等問題。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區三隆里興隆路農田排水護岸因年久失修，出現石塊脫落等問題，也有礙市容。立法委員林岱樺4日下午邀集農業部農田水利署，以及高雄市政府相關單位和地方里長前往現地會勘，針對護岸改善工程討論，農水署副署長林國華說，經勘查確實有改善必要，考量5、6月進入雨季，加上周邊農田需待收成後才能施工，工程最快預計於10月動工。

興隆路農田排水護岸存在老舊損壞問題，沿線雜草叢生，周邊石塊脫落，髒亂不堪，與一旁已重新鋪設路面出現強烈對比。林岱樺4日邀集林國華、高雄市政府工務局、水利局，以及大寮區公所和三隆里長蕭國欽現地會勘。

蕭國欽指出，該處護岸自民國50年代沿用至今，主要是防洪和洩水功能，但早已老舊不堪，影響市容；市議員李雨庭也表示，過去已成功爭取相關交通號誌設施，提升用路安全，但沿線水溝護岸老舊，確實影響整體景觀與安全性。

林國華說，現場護岸原採傳統砌石工法，有崩塌可能性，經勘查後環境確實有改善必要，將改為鋼筋混凝土矩形溝，會請高雄管理處盡快測量設計，全長約120公尺，考量5、6月進入雨季，加上周邊農田也需先收成才能施工。另外，施工範圍內的植栽及抽水機等農民財產，需事先移除或配合搬遷，避免施工時被視為廢棄物處理，施工前也將召開說明會，加強與地方溝通。

林岱樺最後總結，相關單位須於今年4月底前完成鑑界及用地協調等規畫作業，工程預定10月施工，並於12月底前完工，未來將以用路人安全、防洪功能與整體景觀美化為優先，回應地方長年期待。