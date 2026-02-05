大寮農田排水護岸翻新工程 林岱樺拍板10月開工年底完工

▲中央地方攜手改善農排護岸，林岱樺：建設要看得見、用得上。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市大寮區三隆里興隆路沿線農田排水護岸因年久失修，出現石塊脫落、結構老化及雜草叢生等問題，不僅影響市容，也讓居民對安全與防洪功能感到憂心。立法委員林岱樺與市議員李雨庭於4日下午邀集中央與地方相關單位前往現地會勘，針對護岸改善工程進行討論，最終正式拍板工程時程，預計今年10月動工，並於12月底前完工。

此次會勘由林岱樺主持，出席單位包括農田水利署及高雄管理處、高雄市政府工務局、水利局、大寮區公所，三隆里里長蕭國欽及市議員李雨庭也到場關心。林岱樺表示，「建設不能停留在會議紀錄，而是要真正改善居民每天看到、每天經過的環境。」

農田水利署指出，該護岸原採傳統砌石工法，自民國50年代沿用至今，結構老化明顯，確實需要改善。後續將改建為鋼筋混凝土矩形溝，以加強排水及防洪功能。因5、6月進入雨季，加上周邊農田需待收成後才能施工，工程前期將於4月底前完成鑑界、用地協調及測量設計，並辦理招標作業。

三隆里里長蕭國欽指出，護岸多年未整修，不僅影響防洪，也讓整體環境顯得老舊雜亂，居民長期反映希望改善。市議員李雨庭則表示，先前已成功爭取周邊交通號誌，提升用路安全，若能同步改善農排護岸，將有助於整體景觀與生活品質提升。

會中亦討論周邊道路通行問題，針對大信街與三隆排水交界處道路版橋過窄，要求市府先行加強警示措施，並持續研議後續改善方案。林岱樺強調，「一條農排、一座橋，看似地方小工程，卻關係到居民的安全與日常生活，中央與地方一起坐下來，問題才不會被一再拖延。」

林岱樺最後表示，會勘是履行對市民的承諾，先解決國道七號交流道車潮壅塞問題，後續將持續追蹤工程進度，確保各項承諾依期程落實，讓改善成果真正回到地方，「把問題一次解決，是對居民最基本、最實在的承諾。」（圖╱林岱樺立委辦公室提供）