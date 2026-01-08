大寮長照據點歲末祝福 老幼展現活力

高雄大寮歲末祝福，由一群長照據點長輩打擊演出，展現活力，以及環保志工及造血幹細胞捐贈者的見證，要讓社區民眾，能更認識慈濟。

四頭舞獅霸氣登場，這是一群長照據點長輩。長輩 黃基發：「每一個星期 星期二，都這樣練習，練久了就熟能生巧，我每次都很期待，每天就是要來上課。」

民眾 張麗雲：「讓我超級感動，我拍手拍很大力，因為我覺得長者，讓他們有機會，大家來運動一下，各方面 他們也願意，我真的很感動。」

長輩動完，換小孩，老幼一同傳愛。家長 林佩錦：「是小孩說他們自己想要上台表演，所以就陪著他們一起來，參加這次表演，親人在下面看，所以他們表演起來，就很有成就感。」

大寮區歲末祝福在共修處舉行，精舍師父致贈福慧紅包外，特別也製贈匾額給造血幹細胞捐贈者。捐贈者 林佳蓉：「今年(2025年)11月15號，捐贈的(造血幹細胞)，看到他們能夠，比如說能夠做環保，20年 30年都能夠堅持下去，比起他們這樣一個的行動，我覺得我捐骨髓(造血幹細胞)，真的不算什麼。」

慈濟志工 廖桂英：「我提早退休，就是要顧孫子，這位就是，現在都這長大了，我都會守護在環保，生生世世做慈濟 跟師父走。」

見證慈悲身影，讓社區更了解慈濟，新的一年，期許更多善種子深根發芽。

