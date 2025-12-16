大寮食品容器工廠火黑煙狂竄 污染空氣恐罰5百萬

高雄市 / 綜合報導

高雄市大寮區華東路上，一間食品包裝容器生產工廠，16日這天，因為製程區加熱爐爆炸，工廠陷入火海，消防隊緊急疏散內部47人，其中一名外籍員工因為腿部受傷，逃出時全身都是灰燼，驚魂未定，由於工廠內部有原料，火勢燒了6個多小時，在傍晚5點多仍然持續出水搶救中，而濃煙隨風飄散，高雄市環保局也針對下風處，包括整個大寮地區，以及鄰近的屏東縣新園鄉都發出空氣品質警告，環保局將對工廠產生的空污危害開罰，最高可罰500萬元。

橘紅色火光不斷從工廠冒出，黑色濃煙大片大片的捲向天空，消防獲報後趕抵現場，馬上佈線進行灌救任務，進到裡頭可見廠房已經陷入火海，一行人從四面八方射水，從制高點往下看，整個廠房被濃煙給壟罩，工廠員工倉皇逃命，回想事發當下仍餘悸猶存，首當其衝的外籍員工難逃受傷命運，全身滿是灰燼，呆坐路旁平復心情。

高雄大寮區華東路上，這一家超過40年的，食品包裝容器生產工廠，16日上午11點多傳祝融意外，初步調查是加熱爐爆炸，由於周邊有易燃物，火勢一發不可收拾，高雄市消防局第三大隊副大隊長洪聖儀說：「128人，警義消到現場灌救，那廠內47個人全部疏散完畢。」

高雄市長陳其邁說：「這個回收機器不明原因的爆炸，(造成)聚丙烯跟聚苯乙烯等這些原料及成品的火災。」記者VS.其他廠區員工說：「(安全顧慮是不是)，對對對。」火警發生後環保局也派員在場監控，由於風向偏西北風，污染物往東南傳遞，預估大寮區及屏東縣新園鄉，空品可能都會受到影響。

高雄市環保局稽查科長王健州說：「裁處10萬至500萬元罰鍰。」周邊民眾說：「整個臭氣沖天，整個裡面都是煙。」周邊的便當店業者被嗆得受不了，全戴上口罩，還有員工出動防毒面罩，隔壁工廠員工說：「這間燒了四次了。」

這一間工廠已經不是第一次發生火警，2010年也曾有過起火紀錄，這回的一把火更驚動高雄市長到場關心，現在除了財損外，未來還得面臨高額罰則。

