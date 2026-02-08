大寮、林園初選 陳其邁推：唯一支持張耀中

▲民進黨市議員初選進入關鍵民調階段，高雄市長陳其邁近日錄製推薦影片，公開向大寮、林園鄉親拜託，市議員「唯一支持張耀中」。(圖／高市議員參選人張耀中提供)

[NOWnews今日新聞] 「肯定陳其邁，牽成張耀中。」民進黨市議員初選進入關鍵民調階段，高雄市長陳其邁近日親自錄製推薦影片，公開向大寮、林園鄉親拜託，市議員「唯一支持張耀中」，為選情投下關鍵一票。陳其邁在影片中表示，張耀中過去七年在市府團隊服務，擔任其隨行秘書期間，上山下海、接受完整磨練，對市政運作與第一線服務都非常熟悉，是一位認真、肯做事的年輕戰將。

陳其邁強調，大寮與林園正需要年輕、有體力、有衝勁的新人，為地方打拚、替鄉親服務。更直言：「肯定陳其邁，牽成張耀中。」在初選民調的關鍵時刻，鄭重向鄉親拜託，接到電話時，市議員一席請大家「唯一支持張耀中」。

對於陳其邁的推薦，張耀中表示，這不只是支持，更是一份責任的託付。七年來在市長身邊學習，深刻體會到市政必須落實、服務必須到位，他已準備好把這份經驗帶回大寮、林園，在議會為地方發聲、為鄉親爭取建設。

張耀中也誠摯向鄉親請託，初選民調期間若接到電話，請大家用行動支持年輕、願意做事的新世代代表，一起為大寮、林園的未來打拚。

